Unicef: cerca del 30 % de los adolescentes en RD ha sufrido bullying al menos una vez

El bullying o acoso escolar puede generar ansiedad y depresión en los niños, niñas y adolescentes. ( FUENTE EXTERNA )

El bullying o acoso escolar continúa siendo una de las formas de violencia más extendidas contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, donde uno de cada cuatro asegura haberlo sufrido, según denuncia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la Encuesta Mundial de Salud Escolar, publicada por la OMS dentro del informe "Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones", cerca del 30 % de los adolescentes de 13 a 17 años en República Dominicana declararon haber sufrido bullying al menos una vez.

De los 23 países estudiados, Perú y Brasil tienen las tasas más altas de la región rondando el 50 %. En tanto, Chile y Barbados tienen el índice más bajo de acoso escolar, cerca del 15 % de la población.

Según define el documento, para que se considere bullying se requiere que una persona o un grupo demuestre repetidamente un comportamiento agresivo contra un niño, niña o adolescente que no puede defenderse fácilmente.

"El bullying es un patrón de comportamiento, más que un incidente aislado. Puede implicar maltrato verbal, violencia física, acoso sexual y ciberacoso, tanto dentro como fuera de la escuela", resalta el informe.

Los organismos internacionales advierten que las víctimas de bullying tienen un mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, aislamiento social y bajo rendimiento escolar.

"Quienes acosan a los demás también se enfrentan a riesgos, ya que suelen mostrar un comportamiento más antisocial y un mayor consumo de sustancias", indica.

Acosos frecuentes

En la región, las razones del acoso son múltiples:

Apariencia física

Etnia

Nacionalidad

Religión

Discapacidad

Identidad sexual

Las estadísticas revelan diferencias de género en la forma en que se presenta esta violencia. Los niños tienen mayor probabilidad de sufrir agresiones físicas, mientras que las niñas están más expuestas al maltrato psicológico y sexual.

Unas 324 niñas consultadas dijeron haber recibido burlas sobre la contextura de su cuerpo; en el caso de los varones, unos 154.

Al medir la cantidad de alumnos que habían recibido daño físico, 183 niños respondieron afirmativamente, frente a 69 niñas.

En el caso de las burlas sexuales, los afectados fueron 135 niños y 125 niñas.

Acciones a tomar

Unicef y la OMS proponen respuestas más eficaces que incluyen leyes sólidas, programas escolares integrales, formación del personal educativo y participación activa de las comunidades, destacando que enfrentar el acoso no solo es una obligación legal, sino una condición esencial para proteger los derechos y el bienestar de la niñez y adolescencia.

