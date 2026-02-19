Sistema de Emergencias 9-1-1 entrega 50 nuevas ambulancias a la DAEH

Con la incorporación de estas unidades al sistema, asciende a 376 el total de ambulancias operadas por la DAEH. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 entregó este jueves 50 nuevas ambulancias a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), para fortalecer del parque vehicular de atención prehospitalaria y expandir la cobertura en distintas demarcaciones del país.

Con la incorporación de estas unidades al sistema, asciende a 376 el total de ambulancias operadas por la DAEH, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta, de acuerdo a una nota de prensa.

El acto de entrega se realizó en las instalaciones de la DAEH y fue encabezado por el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, José Ignacio Paliza; el director de la DAEH, mayor general retirado Juan Manuel Méndez García; y el director ejecutivo del 911, coronel Randolfo Rijo Gómez.

Durante la actividad, Paliza destacó que la inversión forma parte del compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de los servicios esenciales.

El ministro señaló que con estas incorporaciones se ha renovado cerca de la mitad del parque vehicular existente, junto con la introducción de nuevos sistemas tecnológicos y la consolidación de una estructura institucional que supera los 8,000 colaboradores certificados.

Asimismo, afirmó que se han reducido los tiempos de respuesta respecto a los niveles registrados en 2020, como resultado del trabajo conjunto entre la DAEH y el 911.

Cobertura y presencia de la DAEH

En tanto, el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García manifestó que actualmente la DAEH tiene presencia en 26 provincias, con una cobertura nacional del 93 %.

El mayor general Méndez indicó que en 2025 se crearon 20 nuevas preposiciones operativas, alcanzando 474 posiciones activas; que ese mismo año, el sistema brindó asistencia prehospitalaria a 548,323 personas, realizó 65,290 traslados interhospitalarios coordinados por el CRUE y 1,582 traslados neonatales.

Equipamiento de las nuevas ambulancias

Conforme describió la nota de prensa, las flotillas entregadas incluyen unidades 4x4 Toyota Land Cruiser II y Toyota Hilux, así como ambulancias 4x2 Hyundai Solera H-350 y JAC, destinadas tanto a zonas rurales de difícil acceso como a entornos urbanos y suburbanos.

De acuerdo con coronel Randolfo Rijo Gómez, los vehículos están equipados con tecnología para soporte vital avanzado en el lugar del evento, incluyendo sistema completo de oxígeno medicinal, monitor-desfibrilador bifásico con marcapasos transcutáneo, pulsioxímetro digital, glucómetro portátil, equipos de succión, chalecos de inmovilización, kits de control de sangrado y nebulizadores para adultos y pediátricos.

Indicó, además, que disponen de mochilas de soporte vital diferenciadas por colores, camillas principales y plegables, sillas de ruedas portátiles, férulas y collares cervicales, entre otros insumos para la atención de pacientes en estado crítico.