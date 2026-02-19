Monseñor Castro Marte solicita asfaltar el Bulevar Turístico; advierte de constantes tapones

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte,advierte de constantes tapones en La Otra Banda. ( FUENTE EXTERNA )

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, manifestó su preocupación por los constantes tapones que se registran en el distrito municipal de La Otra Banda, señalando que esta situación obstaculiza el desarrollo económico y social de esa importante comunidad.

A través de su cuenta en la red social X, el prelado hizo un llamado a las autoridades para que, mientras se concreta la construcción del desvío, se proceda con el asfaltado del Bulevar Turístico de La Otra Banda como medida inmediata para dinamizar el tránsito.

"Los constantes tapones que se dan en La Otra Banda obstaculizan su desarrollo. En lo que viene el desvío, asfaltemos el Bulevar Turístico de La Otra Banda y dinamicemos el tránsito en esta importante comunidad. ¡Con el Bulevar ganamos todos!", expresó Castro Marte en su publicación.

Bulevar Turístico

El religioso consideró que mejorar las condiciones del Bulevar Turístico contribuiría a descongestionar la vía principal, facilitar la movilidad de residentes y visitantes, y fortalecer la actividad comercial de la zona.

Te puede interesar Monseñor Castro Marte pide respuesta urgente ante desapariciones de niños en República Dominicana