Carolina Mejía destaca aporte de dominicanos en el exterior durante visita oficial a Japón

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, resaltó este jueves el papel que desempeñan los dominicanos residentes en el extranjero durante un encuentro celebrado en la Embajada de la República Dominicana en Japón, como parte de su agenda oficial en esa nación asiática.

La ejecutiva municipal fue recibida por el embajador Edward Aníbal Pérez y el cónsul Richard James Collie, con quienes intercambió impresiones sobre la comunidad dominicana en Japón y las relaciones bilaterales.

Durante la actividad, Mejía respondió preguntas de los asistentes, entre ellos el escritor Junot Díaz y el campeón de deportes electrónicos Saúl Mena.

"Los dominicanos en el exterior, posiblemente, son los mejores exponentes de lo que es la responsabilidad de estar ustedes bien y de también apoyar a quienes están allá. Hacen ustedes un doble trabajo", expresó la alcaldesa.

Sistema de recolección

En el inicio de su agenda, Mejía visitó una planta de incineración en Tokio, donde valoró el sistema de recolección y disposición final de los desechos. "Es lo que cualquier país anhelaría y desearía; eso quisiera yo para Santo Domingo y para República Dominicana", afirmó.

Como parte del itinerario, la alcaldesa se trasladará a Hiroshima, donde sostendrá un encuentro con su homólogo Kazumi Matsui, además de realizar varios recorridos por la ciudad. Posteriormente viajará a Kobe antes de retornar a Santo Domingo.

La visita oficial se produce luego de que el embajador de Japón en República Dominicana, Hayakawa Osamu, extendiera a finales de enero una invitación pública a la alcaldesa, al considerar que el viaje fortalecerá los lazos entre ambas naciones.

Mejía manifestó su satisfacción por la invitación y aseguró que las actividades programadas contribuirán al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.