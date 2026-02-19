Proyecto Down To Zero fortalece la prevención de la explotación sexual infantil

El proyecto Down To Zero, impulsado por Plan International República Dominicana, cierra más de una década de trabajo orientado a prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, una de las formas más graves de violencia que persiste en comunidades marcadas por el turismo, la movilidad y la desigualdad social.

La iniciativa se centró especialmente en zonas turísticas de alto riesgo, mediante un modelo de intervención que combina el fortalecimiento del liderazgo juvenil, la acción comunitaria y la articulación institucional. Este enfoque promueve la prevención y la activación oportuna de rutas de protección, generando respuestas más coordinadas y efectivas para salvaguardar los derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante su implementación, Down To Zero impactó de manera directa a más de 650 personas en 14 comunidades y desarrolló más de 24 acciones educativas junto con comunidades y el sector privado. Estas acciones fortalecieron capacidades para la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo, detalla un comunicado de Plan International.

Entre sus principales logros destaca la implementación de un modelo comunitario enfocado en la identificación temprana de riesgos, la denuncia oportuna y el acompañamiento a posibles casos. Este trabajo contribuyó a romper el silencio y la normalización que históricamente han rodeado la explotación sexual comercial.

Formación de 100 adolescentes

El proyecto también consolidó el liderazgo juvenil con la formación de 100 adolescentes y jóvenes en prevención de violencia, derechos, incidencia y comunicación. Actualmente, estos jóvenes impulsan acciones de sensibilización y movilización en sus comunidades.

A nivel local, 153 líderes y lideresas fueron capacitados en la identificación de señales de alerta y la activación de rutas de denuncia, fortaleciendo los Mecanismos Comunitarios de Protección de la Niñez. A través de jornadas, cine foros y espacios de diálogo, se promovieron procesos de sensibilización que han permitido respuestas más oportunas y articuladas.

Las intervenciones se concentraron en provincias del sur como Azua, Elías Piña, San Juan, Pedernales y Barahona, territorios donde factores estructurales incrementan la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia. Asimismo, más de 90 representantes del sector público y privado participaron en procesos de capacitación y coordinación, reforzando la prevención y la atención de casos.

En el marco del cierre del proyecto, se realizaron eventos el 17 de febrero en Barahona y el 19 de febrero en San Juan de la Maguana, donde se presentaron resultados, aprendizajes y herramientas clave para fortalecer la respuesta local frente a esta problemática.

"Erradicar la explotación sexual comercial requiere un compromiso sostenido y colectivo. Hoy vemos comunidades más conscientes, juventudes liderando la prevención y sistemas locales más preparados para actuar", afirmó Luis Toledo, coordinador del proyecto.

Con el proyecto de Down To Zero, Plan International República Dominicana reafirma su compromiso de seguir impulsando entornos seguros y libres de violencia para la niñez y la adolescencia en el país.