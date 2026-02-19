Dictan 20 años de prisión a hombre que mató a una joven y lanzó su cuerpo a vertedero improvisado

Un tribunal colegiado presidido por la jueza Benecia Rojas dictó la sentencia. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal colegiado presidido por la jueza Benecia Rojas condenó este jueves a 20 años de prisión a un hombre que, el 21 de septiembre de 2023, mató a una joven en Puerto Plata y lanzó su cuerpo a un vertedero improvisado en el sector El Cupey.

El procesado, Pablo Andrés Payano García (el Cojo), fue hallado culpable de matar a María Eliza Reyes Martínez (Isa), indica una nota de prensa del Ministerio Público.

Acusación

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Leury Virgilio Ureña Morrobel, Payano García abordó a la víctima en las proximidades del parque Juan García, desde donde la trasladó a distintos puntos de la ciudad hasta llegar al sector Cofresí, donde le suministró sustancias controladas y luego la estranguló, provocándole la muerte.

Durante el proceso de investigación, la Fiscalía logró recolectar pruebas documentales, testimoniales y periciales que resultaron determinantes para sustentar la acusación y demostrar la responsabilidad penal del procesado.

El expediente litigado por José Martínez Montán establece que, tras cometer el crimen, Payano García trasladó el cuerpo de la víctima a un vertedero improvisado en el sector El Cupey, donde lo dejó abandonado con la intención de ocultar el hecho criminal.

El tribunal acogió en todas sus partes la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y dictó la referida condena, la cual deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.

