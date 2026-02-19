Dictan 20 años de prisión a hombre que mató a una joven y lanzó su cuerpo a vertedero improvisado
El hecho ocurrió en Puerto Plata
El condenado Pablo Andrés Payano García (el Cojo), fue hallado culpable de matar a María Eliza Reyes Martínez
Un tribunal colegiado presidido por la jueza Benecia Rojas condenó este jueves a 20 años de prisión a un hombre que, el 21 de septiembre de 2023, mató a una joven en Puerto Plata y lanzó su cuerpo a un vertedero improvisado en el sector El Cupey.
El procesado, Pablo Andrés Payano García (el Cojo), fue hallado culpable de matar a María Eliza Reyes Martínez (Isa), indica una nota de prensa del Ministerio Público.
Acusación
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Leury Virgilio Ureña Morrobel, Payano García abordó a la víctima en las proximidades del parque Juan García, desde donde la trasladó a distintos puntos de la ciudad hasta llegar al sector Cofresí, donde le suministró sustancias controladas y luego la estranguló, provocándole la muerte.
Durante el proceso de investigación, la Fiscalía logró recolectar pruebas documentales, testimoniales y periciales que resultaron determinantes para sustentar la acusación y demostrar la responsabilidad penal del procesado.
El expediente litigado por José Martínez Montán establece que, tras cometer el crimen, Payano García trasladó el cuerpo de la víctima a un vertedero improvisado en el sector El Cupey, donde lo dejó abandonado con la intención de ocultar el hecho criminal.
- El tribunal acogió en todas sus partes la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y dictó la referida condena, la cual deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.