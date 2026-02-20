Un abogado que es investigado por presuntos fraudes inmobiliarios fue arrestado este viernes por segunda ocasión como parte de varias investigaciones penales por estafa, falsificación de documentos y lavado de activos.

Se trata de Joel Carlo Román, cuyo apresamiento está vinculado a una querella que investiga el Ministerio Público por la presunta utilización de maniobras legales y documentos falsos para despojar a víctimas de inmuebles de alto valor.

De acuerdo con la investigación, el caso más reciente está relacionado con un inmueble ubicado en Puerto Plata, donde supuestamente se habría utilizado un pagaré inexistente para ejecutar acciones legales con el objetivo de apropiarse de una propiedad valorada en más de un millón de dólares, perteneciente a un ciudadano estadounidense.

Las autoridades también investigan otro proceso abierto en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde el imputado enfrenta señalamientos por presunta falsificación y estafa en perjuicio de la empresa SOSCAB 2010, S.R.L. y de la señora Concepción Peña.

Expediente con sumas millonarias

Según Félix Portes, abogado de los supuestamente estafados en San Francisco de Macorís, el monto involucrado en ese expediente supera los tres millones de dólares, alegadamente producto de maniobras para despojar a las víctimas de inmuebles sin el pago correspondiente.

Por este proceso, Román tiene impuestas medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a la posible existencia de una estructura más amplia que operaría en distintas jurisdicciones del país mediante esquemas legales y societarios presuntamente fraudulentos.

En las próximas horas el abogado será presentado ante el juez de Atención Permanente, de Puerto Plata, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción correspondiente al nuevo expediente.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el avance del proceso.