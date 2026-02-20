República Dominicana acoge el Concordia Horizon Summit 2026

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam (centro), junto a otras personalidades en el Concordia Horizon Summit 2026: República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Concordia Horizon Summit 2026: República Dominicana se celebró este viernes bajo la Regla de Chatham House, que permite a los participantes compartir información sin atribución directa, fomentando un diálogo abierto, franco y orientado a soluciones en un entorno de confianza.

Con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) y de la organización internacional Concordia, el evento reunió a líderes del sector público, privado y de la sociedad civil para debatir los principales desafíos de la agenda global y regional.

Mediante una nota de prensa, ProDominicana destacó que el encuentro contó con la presencia de líderes y expertos nacionales e internacionales, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el administrador general del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera; el congresista estadounidense Adriano Espaillat; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla; y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, entre otros.

Participantes internacionales

Entre los participantes internacionales figuraron representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Fundación Rockefeller, embajadores ante la Organización de los Estados Americanos, y ejecutivos de compañías globales como The Coca-Cola Company y TikTok.

Te puede interesar RD refuerza su proyección internacional en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026

Además, se contó con voceros de más de 19 países, incluyendo representantes del Congreso estadounidense, aportando una perspectiva geopolítica y de cooperación hemisférica a los debates.

Durante el evento, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla , presentó las oportunidades de negocio en el país, destacando su papel como plataforma regional para el comercio, la logística y la inversión en el Caribe, así como sus ventajas competitivas para atraer inversión extranjera.

Riveiro también participó en el panel "Crecimiento sostenible y resiliencia en el comercio global", donde se analizaron estrategias para fortalecer flujos comerciales y de inversión de manera resiliente, inclusiva y sostenible.

Los paneles abordaron temas de alcance global como seguridad económica, comercio internacional, resiliencia climática, clima de inversión, transición energética, alianzas público-privadas y defensa de la democracia en la era digital, consolidando el encuentro como un espacio de diálogo de alto nivel con impacto regional e internacional.

Durante las conversaciones, los participantes se centraron en dos ejes principales: Economía y Comercio Global y Democracia, Seguridad y Riesgo Geopolítico, abordando la evolución de las cadenas de suministro, oportunidades de inversión en mercados emergentes, estabilidad institucional y el impacto de la desinformación en los sistemas democráticos.