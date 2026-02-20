Deportan desde EE. UU. a dominicano acusado de homicidio ocurrido en 2021

Un dominicano acusado de provocar la muerte a un hombre con un arma blanca, en un hecho ocurrido en el año 2021 en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, fue deportado este viernes desde Nueva Jersey por agentes federales de los Estados Unidos.

Acciones de la autoridad y proceso de extradición

Se trata de Robinson Páez Bonifacio, quién enfrenta cargos por violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano por el homicidio de Luis Saúl Rodríguez Durán.

Detalles confirmados del homicidio en Jarabacoa

El proceso de extradición se llevó a cabo en una acción conjunta de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público, representada por su titular, el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, y la Fiscalía de La Vega, que encabeza la fiscal Aura Luz García Martínez.

El expediente señala que, alrededor de las 6:30 horas del día 21 de noviembre del año 2021, mientras Rodríguez se encontraba en un colmado ubicado en la calle La Piña, sector Vera del Yaque, de Jarabacoa, sostuvo una discusión con Páez Bonifacio, quien le propinó cuatro heridas con un arma blanca.

En una nota de prensa, el Ministerio Público indicó que Durán murió mientras recibía asistencia médica en un hospital de Jarabacoa a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por una herida en el abdomen del lado Izquierdo, lo que le produjo acumulación de sangre en el espacio detrás del peritoneo.

Según testigos, el acusado se molestó por una situación personal, llegando a insultos y agresiones físicas contra la víctima. Ambos forcejearon para posteriormente ser separados por los presentes. Páez aprovechó un momento de distracción, regresando con un cuchillo y arremetió contra la víctima infiriéndole las heridas que terminaron con su vida e inmediatamente se dio a la fuga.