Autoridades dominicanas niegan que el "Ocean Mariner" tuviera plan de arribar al país

Las autoridades dominicanas aseguraron este viernes que no existe ningún registro oficial que indique que el tanquero Ocean Mariner tuviera plan de navegación, autorización portuaria o gestión administrativa para ingresar a la República Dominicana, pese a que la embarcación declaró ese destino ante terceros.

En declaraciones atribuidas a una fuente oficial vinculada al sistema de vigilancia marítima nacional, se afirmó que "la República Dominicana no ha tenido ningún contacto formal con esa embarcación. No existe puerto de recepción asignado, ni permiso de descarga, ni trámite ante las autoridades correspondientes".

"Nunca se acercaron a aguas jurisdiccionales"

La fuente explicó que, aunque el buque fue monitoreado electrónicamente en coordinación con aliados internacionales, en ningún momento ingresó a aguas territoriales dominicanas.

"Ellos nunca entraron ni se acercaron siquiera al límite de las 12 millas náuticas que establece nuestra jurisdicción. Se mantuvieron siempre fuera del perímetro donde pudiéramos activar un protocolo de abordaje o intercepción", indicó.

De acuerdo con la explicación ofrecida, el seguimiento se realizó exclusivamente por radar, instrumentos electrónicos y comunicación con países aliados, luego de que otras autoridades alertaran que la nave había declarado como destino la República Dominicana.

"Al decir que venían hacia acá, se genera una alerta preventiva. Pero una cosa es una declaración y otra es la traza real del buque. Su ruta indicaba otro rumbo. Nosotros solo dimos seguimiento técnico. No hubo acercamiento físico ni intento de entrada a puerto".

La embarcación habría sido interceptada previamente por la United States Coast Guard, específicamente por el buque USCGC Stone, en una maniobra que autoridades estadounidenses calificaron como sospechosa.

Sin autorización de ninguna agencia dominicana

La fuente fue enfática en señalar que ninguna institución del Estado dominicano tenía conocimiento formal de una eventual llegada del tanquero.

"No existe un número de autorización en Aduanas, ni registro en Autoridad Portuaria, ni gestión en Refinería. Para que un buque con hidrocarburos pueda atracar, debe haber coordinación previa con múltiples agencias. Nada de eso ocurrió".

Añadió que, de haber intentado ingresar evadiendo controles, la Armada Dominicana habría actuado conforme a los protocolos establecidos por el derecho internacional marítimo.

"Si hubiesen entrado a aguas jurisdiccionales sin autorización, la Armada habría procedido al abordaje, detención y aplicación de las sanciones correspondientes. Pero al no entrar, no se puede proceder legalmente".

Ubicación actual

Según la información suministrada, el tanquero se encuentra actualmente en las cercanías de las Islas Turcas y Caicos, con rumbo norte, alejándose tanto de territorio dominicano como de Cuba.

"Están más allá de Turcas y Caicos, en dirección al Atlántico. Esa es su ubicación radar en este momento. No hay razón para alarmarse porque no existe violación a nuestra soberanía".

"Para fines de República Dominicana, no hay infracción"

La fuente concluyó que, desde el punto de vista dominicano, no se ha configurado ningún ilícito.

"El derecho internacional marítimo es muy preciso. O se viola el espacio territorial o no se viola. En este caso, no hubo entrada, no hubo solicitud formal, no hubo intento de atraque. Para fines de la República Dominicana, no existe infracción ni expediente abierto".

Las autoridades reiteraron que mantienen vigilancia permanente sobre el tráfico marítimo en la región, pero aclararon que el caso del Ocean Mariner no generó activación de protocolos más allá del monitoreo preventivo.

Intercepción y ruta irregular

El caso tomó relevancia luego de que la United States Coast Guard calificara como "sospechosa" la maniobra del buque, que habría intentado desviar un cargamento de combustible hacia Cuba mientras declaraba oficialmente que su destino era la República Dominicana.

El 29 de enero, el Ocean Mariner —de bandera liberiana y con historial de entregas de crudo a Cuba— atracó en Barranquilla, Colombia, donde cargó 84,579 barriles de combustóleo. Al zarpar, notificó formalmente que su destino era territorio dominicano.

Sin embargo, los sistemas de seguimiento marítimo mostraron una trayectoria distinta. Tras navegar hacia el noreste, el buque ingresó al corredor del Paso de los Vientos, entre Cuba y Haití, y el 10 de febrero modificó su rumbo hacia las costas cubanas.

El 11 de febrero, cuando se encontraba a unos 106 kilómetros de Cuba, realizó un giro en U, presuntamente tras advertir que era vigilado por el buque estadounidense USCGC Stone.

Al día siguiente, la Guardia Costera se aproximó para interrogar a la tripulación. Aunque la nave estaba desviada de cualquier ruta lógica hacia su destino declarado, los tripulantes insistieron en que se dirigían a la República Dominicana. Las autoridades estadounidenses navegaron junto al tanquero durante casi dos días, primero escoltándolo hacia el sur y luego hacia aguas cercanas a Bahamas.