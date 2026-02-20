Autoridades incautan un kilo de presunta cocaína en el Distrito Nacional

Paquete siendo examinado por autoridades de la DNCD ( FUENTE EXTERNA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA DNCD )

La Direccion Nacional de control de Drogas (DNCD) informó este viernes que fue incautado un paquete de una sustancia presuntamente de cocaína, con un peso preliminar de 1,084,4 gramos, en el Distrito Nacional.

Detalles confirmados del operativo antidrogas

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa, que indicó que el decomiso realizado durante un operativo llevado a cabo por agendes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, en la Av. Cayetano Germosén, donde fue sorprendido un hombre que intentaba realizar una transacción de narcóticos.

Los agentes antinarcóticos, montaron un operative en el kilómetro ocho del sector Enriquillo, donde interceptaron a un individuo a bordo de un vehículo, en cuyo interior se confiscó un paquete de una sustancia que se presume es cocaína, con un peso preliminar de (1,084.4 gramos).

De acuerdo a la institución, el paquete fue encontrado debajo del asiento delantero del vehículo dentro de una funda plástica de color negro y forrado con cinta adhesiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-41641-pm-16e0d915.jpeg Paquete con presuntamente Cocaina (FUENTE EXTRAÍDA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DE LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-41640-pm-1-c35a7302.jpeg Paquete que presuntamente contiene cocaina (FUENTE EXTERNA DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, DNCD) ‹ >

Acciones oficiales y seguimiento del caso

Además, ocuparon dos vehículos, así como un celular, dinero en efectivo, documentos personales, entre otras evidencias vinculantes al proceso.

Control de Drogas indicó que profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras activan la localización de otros implicados en la frustrada operación de microtráfico.