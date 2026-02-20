Robos de armas aumentan en 2025

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, el punto más crítico de los últimos cinco años se registró en 2022. ( FUENTE EXTERNA )

El 2025 cerró con un aumento en los robos de armas de fuego registrando 153 sustracciones, 16 más que en 2024, cuando se contabilizaron 137 casos. Ya ese año fueron 38 por encima de 2023, año en el que la cifra se ubicó en 115 con una caída significativa.

De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, el punto más crítico de los últimos cinco años se registró en 2022, con 327 casos, seguido de 2021, cuando se reportaron 320.

Tras ese pico, los reportes descendieron de manera marcada en 2023; no obstante, un año después comenzó a evidenciarse un giro en la tendencia que terminó consolidándose en 2025, con un repunte que interrumpe la curva a la baja.

Pistolas encabezan la lista

Las pistolas continúan encabezando la lista de armas más sustraídas.

En 2025 se reportaron 126 casos, cifra que representa el 82 % del total registrado ese año y que evidencia su marcada prevalencia frente a otros tipos de armamento. Entretanto, en 2024 se contabilizaron 110 y en 2023 unos 86, lo que señala que el repunte reciente también se refleja principalmente en este renglón.

Muy por debajo se sitúan las escopetas, con 17 casos en 2025, y los revólveres, con 10. Los fusiles, en tanto, mantienen una incidencia marginal dentro del período analizado.

En el acumulado de los últimos cinco años (2021-2025) se han reportado 1,052 armas robadas, de las cuales 801 son pistolas, 84 revolver, y 159 escopetas. En estos hurtos, 369 se realizaron con violencia y 683 sin violencia.

Julio-septiembre, el período más crítico

El tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre) fue el de mayor incidencia, con 55 armas robadas. Le siguieron enero-marzo con 38 casos, abril-junio con 31 y octubre-diciembre con 29.

El comportamiento trimestral difiere de años anteriores. En 2022, por ejemplo, el primer trimestre concentró 128 casos, mientras que en 2021 el último trimestre cerró con 101, el registro más alto en un solo período de la serie.

Santo Domingo lidera los reportes

Por provincias, Santo Domingo encabeza el acumulado histórico con 281 armas robadas entre 2021 y 2025. Solo en 2025 registró 30 casos.

El Distrito Nacional suma 101 en el período completo, seguido de San Cristóbal con 85 y La Altagracia con 64.

Aunque los niveles actuales no alcanzan los picos de 2021 y 2022, el aumento registrado el pasado año evidencia que el problema persiste y plantea retos en materia de control, custodia y recuperación de armas de fuego.