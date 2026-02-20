Cierre por dos horas del Puente Flotante este sábado 21 para dar paso a embarcaciones
MOPC recomienda a conductores desplazarse por vías alternas
El puente flotante sobre el río Ozama será cerrado este sábado 21 de febrero al tránsito vehicular en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a fin de dar paso a dos embarcaciones.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el cierre de la estructura está motivado a que en el tiempo establecido, la barcaza Magbit 8 y el remolcador MRS Doroty, que estarán arribando al astillero Joseph Industrial Development Corp, ubicado aguas arriba.
Detalles del cierre del puente flotante
El puente flotante conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este.
Las vías alternas para transitar desde la ciudad de Santo Domingo hacia Villa Duarte, y viceversa, incluyen los puentes Matías Ramón Mella y el Juan Pablo Duarte.