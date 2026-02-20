Gobierno formaliza compra de cuatro buques patrulleros para reforzar la seguridad marítima

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y su homólogo portugués, Nuno Melo. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de la República Dominicana y el de la República Portuguesa formalizaron la firma de un contrato intergubernamental para la adquisición de cuatro patrulleros de altura clase "Tejo", una operación orientada a fortalecer las capacidades operativas de la Armada dominicana en la vigilancia, control y protección de los espacios marítimos del país.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y su homólogo portugués, Nuno Melo, como parte de una agenda oficial enfocada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de defensa.

La adquisición de los patrulleros permitirá reforzar las operaciones de vigilancia marítima, la lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas transnacionales. Asimismo, ampliará la capacidad de búsqueda y rescate (SAR) y el apoyo interinstitucional en seguridad marítima, detalla un comunicado.

El contrato establece la entrega progresiva de las embarcaciones en un período de hasta 40 meses e incluye documentación técnica, formación y entrenamiento especializado, así como materiales de apertrechamiento y componentes logísticos destinados a garantizar la sostenibilidad operativa de las unidades.

Los patrulleros clase "Tejo" cuentan con una eslora de 54 metros, sistema de propulsión híbrido que combina motores diésel y turbina de gas, y capacidades modulares que permiten su adaptación a distintas misiones. Se trata de una plataforma naval probada que ofrece una combinación adecuada de autonomía, velocidad y eficiencia operativa.

Alianza

Durante su intervención, Fernández Onofre agradeció la voluntad política, la transparencia y el espíritu de colaboración que hicieron posible el acuerdo.

Subrayó que la firma no solo implica la incorporación de nuevos medios navales, sino también la consolidación de una alianza estratégica basada en la confianza mutua y la responsabilidad compartida en el espacio atlántico.

En la ceremonia también participaron la embajadora dominicana en Portugal, Patricia Villegas de Jorge; el jefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal, Jorge Nobre de Sousa; y el subcomandante general de la Armada dominicana, contralmirante Jiminian Objío, junto a otras autoridades civiles y militares de ambas naciones.

