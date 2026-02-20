Ocean Mariner, el tanquero interceptado que dijo iba a RD y terminó rumbo a Cuba

En una maniobra que las autoridades estadounidenses calificaron de "sospechosa", el tanquero Ocean Mariner fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos tras intentar desviar un cargamento de combustible hacia Cuba mientras declaraba oficialmente que su destino era la República Dominicana.

El 29 de enero, el Ocean Mariner, buque de bandera liberiana con historial de entregas de crudo a Cuba, atracó en Barranquilla, Colombia, donde cargó 84,579 barriles de combustóleo. Al salir del puerto, informó formalmente que se dirigía a la República Dominicana.

Sin embargo, los datos de seguimiento marítimo mostraron otra trayectoria. Tras navegar hacia el noreste, el buque ingresó al corredor del Paso de los Vientos, entre Cuba y Haití. El 10 de febrero cambió de rumbo hacia las costas cubanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-125645-pm-1-67393f36.jpeg Trayecto del tanquero. (FUENTE EXTERNA)

Intercepción y giro inesperado

El 11 de febrero, cuando se encontraba a 106 kilómetros de Cuba, el Ocean Mariner realizó un giro en U, al parecer tras advertir que era vigilado por el buque estadounidense CG Stone.

Al día siguiente, la Guardia Costera de Estados Unidos se aproximó al petrolero para interrogar a la tripulación. Aunque la nave estaba desviada de cualquier ruta lógica hacia su destino declarado, los tripulantes insistieron en que su rumbo era la República Dominicana. Ante la inconsistencia, las autoridades navegaron junto al tanquero durante casi dos días.

Primero lo escoltaron a aguas dominicanas y luego hacia las Bahamas.

Monitoreado por autoridades de RD El tanquero Ocean Mariner fue monitoreado por autoridades dominicanas en coordinación con agencias de Estados Unidos luego de que su trayectoria registrada no coincidiera con el destino declarado. Estuvo detenido unas 50 millas al sur de Haina y luego se alejó de la zona marítima dominicana. Su última ubicación es en las cercanías de las Islas Turcas y Caicos, al norte de República Dominicana.

El incidente ocurre en un momento crítico para Cuba, que enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias y escasez de combustible. El Ocean Mariner había introducido el último cargamento de petróleo a la isla el 9 de enero, procedente de México.

Analistas señalan que el episodio forma parte de un "bloqueo efectivo" impulsado por la administración de Donald Trump, que ha incrementado la presión sobre las rutas energéticas hacia Cuba. Expertos advierten que, si se mantiene el corte de suministros, las reservas de combustible podrían agotarse a mediados de marzo.

Leer más El transporte público en Cuba llega a horas críticas tras el racionamiento del combustible