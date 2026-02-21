Abinader entrega acueducto múltiple Monción-Sabaneta que impactará a más de 50,000 habitantes

Durante el acto, el mandatario señaló que con la puesta en marcha del sistema se salda un compromiso pendiente con la comunidad. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este sábado el acueducto múltiple Monción-Sabaneta, una infraestructura hídrica reclamada por más de 20 años y destinada a asegurar el suministro de agua potable a más de 50,000 personas en esta demarcación.

La obra fue desarrollada por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y busca consolidar los servicios esenciales en la provincia, al garantizar acceso continuo y seguro al recurso.

Durante el acto, el mandatario señaló que con la puesta en marcha del sistema se salda un compromiso pendiente con la comunidad, al dotarla de una estructura moderna en una zona que, pese a contar con fuentes naturales de agua, no disponía de un mecanismo eficiente de distribución.

Indicó que esta inversión forma parte de la estrategia gubernamental de llevar soluciones concretas a cada territorio del país.

Expresó que Monción posee dinamismo productivo y potencial en los sectores agrícola y turístico, por lo que el acceso estable al agua contribuirá a elevar su desarrollo económico y bienestar social.

El jefe de Estado también informó que el Gobierno ejecuta otras intervenciones en Santiago Rodríguez, como la construcción de una vía que conectará Monción con Jarabacoa a través de la cordillera, además de proyectos en educación, salud y saneamiento.

Inversión superior a RD$1,645 millones

El director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, explicó que entre 2004 y 2020 la inversión en agua potable en la provincia fue de RD$24 millones, mientras que en los últimos cinco años supera los RD$1,600 millones.

Precisó que el acueducto requirió una inversión de RD$1,645,677,050.00 y que su ejecución implicó la instalación de redes en todas las calles de las comunidades beneficiadas.

17 localidades impactadas

El sistema abastecerá a Monción, La Cacique, Los Quemados, Veladero, Las Caobas, Los Tabacos, El Orégano, El Cepillo, Los Pinos, Guamachal, Los Bañaderos, Garabito, La Estancia, Gurabo, Loma del Tanque, Los Ingenitos y La Meseta.

La infraestructura incluye una planta potabilizadora de filtración rápida con capacidad de 70 litros por segundo, rehabilitación de la planta existente, estación de bombeo, línea de impulsión y conducción, así como la colocación de 4,000 acometidas domiciliarias.

Contempla además un depósito regulador superficial de 1,200 metros cúbicos y tanques adicionales en hormigón armado con capacidades de 300 metros cúbicos en La Meseta, 200 metros cúbicos en Las Caobas y 300 metros cúbicos en Los Quemados.