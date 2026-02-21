El COE emite alerta verde por condiciones marítimas deterioradas en la costa caribeña

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este sábado una alerta verde debido al deterioro de las condiciones marítimas en la costa caribeña del país.

La medida fue adoptada tras el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que el oleaje se encuentra anormal en ese litoral.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución desde Isla Beata hasta Pedernales, y evitar aventurarse mar adentro.

Para el resto de las costas del país, las condiciones se mantienen dentro de la normalidad, de acuerdo con el informe del Indomet.

El director general del COE, Juan Manuel Méndez García, exhortó a la población y a los navegantes a mantenerse atentos a los boletines oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantiene normal en la costa atlántica.

Sin embargo, en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Pedernales, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales.

En el resto del litoral caribeño, las condiciones son normales.