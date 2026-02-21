Convocan marcha este domingo por soberanía y derechos del pueblo

Seis organizaciones de izquierda ratificaron el llamado a participar en la Marcha Nacional por la Soberanía Nacional y los Derechos del Pueblo, convocada para este domingo 22 de febrero, con salida desde la Plazoleta La Trinitaria, a partir de las 9:30 de la mañana.

En una nota de prensa, el Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Popular Dominicano (MPD), el Movimiento Caamañista (MC), la Fuerza de la Revolución (FR), el Partido Patria Para Todos/as (PPT) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) reiteraron que en la marcha, además del rescate de la soberanía nacional, demandarán el derecho a la autodeterminación, así como los derechos sociales, económicos, políticos y culturales del pueblo dominicano.

Indicaron que la actividad ha sido asumida por diversos colectivos, coordinaciones, coaliciones y movimientos sociales como parte de las actividades del Mes de la Patria y para rendir tributo a los héroes y heroínas de la gesta independentista, liderada por el patricio Juan Pablo Duarte.

Además, señalaron que en este mes de febrero se conmemora el 53 aniversario del fusilamiento del coronel Francisco Alberto Caamaño, líder de la Revolución de Abril de 1965 y de la heroica expedición de Playa Caracoles.

"Es una iniciativa dedicada a Duarte, Caamaño y Luperón, en protesta por la creciente intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos en puertos, aeropuertos, mares, costas y fronteras, reclamando su salida del país y de toda la región del Caribe", reiteraron el PCT, MPD, MC, FR, PPT y el RID.

La ruta

El punto de partida de la marcha será la Plazoleta La Trinitaria, en la cabecera del Puente Duarte, a las 9:30 de la mañana de este domingo 22 de febrero.

El recorrido abarcará calles de los sectores Villa Francisca, San Antón, San Miguel, San Lázaro y la Ciudad Colonial; continuará por la calle El Conde y concluirá en la estatua de Caamaño, frente al Parque Independencia.

"Vamos a demandar con firmeza y determinación, en las calles de Santo Domingo, salarios dignos, salud, educación y seguridad social para todos/as por igual; viviendas confortables para el pueblo humilde y trabajador; las tres causales; alto a la violencia de género; alto al racismo; respeto a los derechos de jóvenes y niños; por el agua y la vida; y solidaridad con los pueblos agredidos, invadidos y en lucha: Cuba, Venezuela, Nicaragua, México y Palestina", destacaron las seis organizaciones de la izquierda dominicana.