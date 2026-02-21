"Estoy viva de milagro": comerciante haitiana queda atrapada en grieta de puente en Dajabón

Curiosos haitianos observan el área afectada del puente fronterizo tras la abertura que provocó la caída de una comerciante en el paso entre Dajabón y Juana Méndez. ( JAVIER GENAO )

Lo que comenzó como una jornada normal de comercio terminó en segundos de angustia para la comerciante haitiana Marie-Pierre, quien estuvo a punto de perder la vida tras quedar atrapada en una abertura que se formó repentinamente en el puente que conecta la provincia de Dajabón con la ciudad haitiana de Juana Méndez.

El incidente ocurrió ayer, viernes, cuando una parte de la estructura cedió inesperadamente mientras la mujer cruzaba el paso fronterizo. Según su testimonio, una de sus piernas fue succionada por el vacío que dejó al descubierto el avanzado deterioro del puente.

"Estoy viva de casualidad. Sentí que el mundo se me venía encima cuando caí", expresó, visiblemente afectada. La caída le provocó varios hematomas en la pierna izquierda, aunque, según dijo, pudo haber sido peor.

El hecho ha reavivado las denuncias sobre el mal estado del puente internacional, una infraestructura vital por donde diariamente transitan comerciantes, transportistas, civiles y miembros de organismos de seguridad como el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), así como personal de Aduanas y Migración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/whatsapp-image-2026-02-21-at-92321-am-cd1292e4.jpeg Imagen de curiosos haitianos observan el área afectada del puente fronterizo tras la abertura que provocó la caída de una comerciante en el paso entre Dajabón y Juana Méndez. (Javier Genao)

Un peligro advertido

Residentes y comerciantes aseguran que en varias ocasiones han dado la voz de alerta sobre el deterioro progresivo de la estructura, sin que hasta el momento —afirman— las autoridades de Obras Públicas hayan intervenido de manera efectiva.

"Ese puente lo cruzamos todos los días. Aquí trabajan militares, comerciantes y cientos de personas. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para que actúen", manifestó un vendedor del mercado fronterizo.

Marie-Pierre también hizo un llamado tanto a las autoridades dominicanas como haitianas para que busquen una solución urgente. "No esperen a que mueran muchas personas. Hoy fui yo; mañana puede ser cualquiera", advirtió.

Paso estratégico en riesgo

El puente sobre el río Masacre no solo representa un punto de conexión entre dos ciudades fronterizas, sino que es el corazón del intercambio comercial entre ambas naciones en esta zona. Su deterioro no solo pone en riesgo vidas humanas, sino también la dinámica económica que sostiene a cientos de familias.

El incidente deja al descubierto una realidad preocupante: el peligro está bajo los pies de quienes cada día cruzan la frontera en busca de sustento.

Mientras tanto, la estructura continúa siendo utilizada, con una grieta que ya no es solo física, sino también símbolo de la fragilidad de una infraestructura que clama por atención antes de que el próximo titular sea irreversible.