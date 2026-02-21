Visita de supervisión UASD Sabaneta: Abinader evalúa avances de la obra de más de RD$600 MM

La construcción de la sede de la UASD en Sabaneta está en un 65 % de avance. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader realizó este sábado una visita de supervisión a los trabajos de construcción del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, una obra que supera los RD$600 millones de inversión y que forma parte del plan de expansión de la educación superior pública en la Línea Noroeste.

Durante el recorrido, el mandatario fue recibido por el viceministro de Construcción del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), Claudio Espinal, quien explicó que la obra está en un 65 % de avance.

El funcionario detalló que la infraestructura contempla tres edificaciones principales:

El área administrativa

El bloque de aulas

Un auditorio

Indicó que ya se encuentran definidos los próximos pasos dentro de la programación de obra para que el proyecto completo esté listo a mediados de año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/whatsapp-image-2026-02-21-at-20015-pm-1-a199992d.jpeg Así luce el avance de la construcción de la sede de la UASD en Sabaneta. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

"Esto es básicamente un recorrido de supervisión donde el presidente está muy interesado en ver los avances del proyecto. Se le explicó que consiste en tres edificaciones principales: el área administrativa, el área de aulas y el auditorio. Ya tenemos definido, a modo de programación, cuáles son los próximos pasos a dar para que la obra completa esté lista a mediados de año", expresó Espinal.

La nueva sede universitaria dispondrá de un edificio docente de cuatro niveles con 24 aulas y cuatro laboratorios, además de un edificio administrativo de tres niveles.

Tendrá capacidad para acoger a más de mil estudiantes, ampliando el acceso a la educación superior en la Línea Noroeste.

Te puede interesar Impulsan producción sostenible de tilapia en la presa Sabaneta

Reacciones y medidas ante obstáculos en la obra

Durante la visita, el senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, quien ha acompañado al presidente en distintas inauguraciones y supervisiones de obras en la demarcación, informó que una persona propietaria de una vivienda ubicada dentro del perímetro del proyecto se niega a abandonar el inmueble.

Ante esta situación, el legislador recomendó al mandatario emitir una declaración de utilidad pública sobre la vivienda para permitir la continuidad de los trabajos.

El presidente accedió a la solicitud, con el objetivo de evitar retrasos en la ejecución de la obra.

La construcción del recinto de la UASD en Sabaneta busca ampliar el acceso a la educación superior en la provincia Santiago Rodríguez y zonas cercanas, reduciendo la necesidad de traslado de estudiantes hacia otras ciudades del país.