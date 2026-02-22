La Policía informa que se entregó "El Sicario de la Lila", acusado de homicidio en Los Tres Brazos

La Policía Nacional informó la noche de este domingo la entrega y arresto de Dariel García Toledo, alias "El Sicario de la Lila", señalado como uno de los presuntos responsables de la muerte por arma de fuego de Ambiorix Alexander Paulino (a) "Boro", ocurrida el 9 de julio de 2025 en el sector Los Tres Brazos.

De acuerdo con el informe oficial, García Toledo, de 38 años, se encontraba prófugo desde julio de 2025 y en su contra pesaba la orden judicial No. 530-2025-EMES-01691.

El imputado está acusado de presunta violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La Policía indicó que su apresamiento fue el resultado de varios meses de seguimiento por parte de la División de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), adscrita a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental. La entrega se realizó a través de la Fiscalía de esa jurisdicción.

Registros previos

Al ser depurado en los archivos policiales, el detenido figura con cinco registros: en 2014 y 2018 por posesión de drogas; en 2019 por robo; en 2020 nuevamente por drogas; y en 2023 por homicidio, según el reporte oficial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/whatsapp-image-2026-02-22-at-80142-pm-8d0661b6.jpeg Dariel García Toledo, alias "El Sicario de la Lila". (FUENTE EXTERNA)

García Toledo fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades informaron que continúan las investigaciones para dar con otros implicados en el hecho.