Pese a que la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) anunció en la tarde de este lunes el restablecimiento del servicio del Metro de Santo Domingo debido al apagón general que afecta al país, no todo funciona como fue comunicado.

En el caso de la línea 2, el servicio funciona hasta la estación Eduardo Brito, ubicada en la cabeza del puente Francisco del Rosario Sánchez (17). Sale de la María Montes, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Al desmontarse ahí, los pasajeros tienen la opción de usar guaguas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), las cuales parten atestadas.

Autobuses de la OMSA de una y dos cabinas salen repletos de pasajeros desde la estación Eduardo Brito para suplir la demanda interrumpida. Los pasajeros se dirigen a la estación de la Charles de Gaulle del Teleférico, y las siguientes estaciones del Metro hasta la Concepción Bona.

Otros pasajeros optan por usar otra forma de transporte ante la alta demanda y el caos que impera en los alrededores de la estación.

Diario Libre hizo un recorrido y observó a decenas de pasajeros caminando en las calles ante la falta de transporte. Otros sentados en muros y varados en espera de un espacio. Algunas personas toman motoconchos para trasladarse a sus hogares o lugares de destinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-23-at-85621-pm1-55068175.jpeg Personas caminando por el puente. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Personas consultadas denunciaron que personal de seguridad en los alrededores del metro no estaba permitiendo que pasajeros se montaran desde la estación Eduardo Brito hasta la María Montes.

Línea 1 del Metro completamente restablecida

También, durante el recorrido, se pudo constatar que el servicio de la Línea 1 del Metro fue completamente restablecido.