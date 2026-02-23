Celso Marranzini cree que "antes de la medianoche" el sistema eléctrico estará restablecido

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini Pérez, informó este lunes que el servicio eléctrico podría quedar restablecido en su totalidad antes de la medianoche, tras el apagón general que afecta a la República Dominicana.

El funcionario explicó que la interrupción del suministro se debió a una situación fuera del control de las empresas distribuidoras y aseguró que tampoco corresponde a una acción manejada directamente por la empresa de transmisión.

"Los clientes tienen que entender que este es un caso fuera del control de todo el mundo", expresó.

Marranzini indicó que se trata de una suspensión general del servicio y no de fallas aisladas en circuitos específicos, lo que provocó que amplias zonas del país quedaran sin energía eléctrica de manera simultánea.

El presidente del CUED sostuvo que los equipos técnicos trabajan en la normalización del sistema eléctrico nacional y que el proceso de restablecimiento se realiza de manera gradual para garantizar estabilidad en la red.

"Yo creo que antes de la medianoche todo el sistema estará ya restablecido", afirmó, al ser cuestionado por la prensa.

El apagón

El apagón ha impactado hogares, comercios e instituciones públicas en distintas provincias del país, mientras las autoridades continúan las labores para restablecer la energía en todo el territorio nacional. Comenzó pasadas la 10:30 de la mañana.

"Ese es su trabajo", responde a la oposición

Ante las críticas de la oposición por el apagón general que afecta a la República Dominicana, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) restó peso a los cuestionamientos y enmarcó las reacciones dentro del debate político habitual.

"Ese es su trabajo, decir que todo lo que hacen los que están en el Gobierno lo hacen mal",expresó.