La Empresa Metropolitana del Transporte (EMT), antigua Opret, informó la tarde de este lunes que ya está en funcionamiento el Metro de Santo Domingo tras las intermitencias que presentaba el servicio, debido al apagón general que afecta al país.

Joel Isa, director de la entidad, hizo el anuncio a través de un video que lo muestra montando uno de los vagones del Metro. No se especificó a cuál de las dos líneas corresponde. Junto a él tomaron el vagón varios pasajeros.

Medidas para garantizar la seguridad del servicio

El funcionario dijo que, a partir del momento, el servicio se ofrecerá de forma gratuita. La entidad dijo que el video se realizó a las 5:21 de la tarde.

Isa también explicó que restablecieron el servicio, "luego de hacer prueba de circulación en base a las pruebas de verificación de las fluctuaciones de carga para que no afecte la seguridad del usuario".

"Hemos restablecido el servicio luego de hacer prueba de circulación en base a las pruebas de verificación de las fluctuaciones de carga para que no afecte la seguridad del usuario. Por eso tuvimos una una parada por unos minutos antes de la hora pico. Queríamos garantizar que el transporte de usuarios se hiciera de manera segura y por eso tuvimos esa parada programada" Joel Isa Director de la OMT “

El servicio eléctrico

Todavía no hay una hora exacta en que el servicio energético nacional entre en operación por completo. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó horas antes que se había recuperado en un 30 % y que continuaban trabajando.

Actualmente, el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) dijo que la recupación avanza en un 60 %.