Infraestructura TI en la era de la IA: la nueva generación de centros de datos en Latinoamérica

La implementación de IA en centros de datos convencionales requiere soluciones que integren energía y enfriamiento. ( FUENTE EXTERNA )

La Inteligencia Artificial (IA) se consolida como uno de los principales motores de transformación económica y tecnológica en Latinoamérica.

Según el informe IDC FutureScape, para 2027 las 5 mil principales empresas de la región destinarán más del 25% de su presupuesto central de TI a iniciativas de IA, impulsando un crecimiento de dos dígitos en la innovación de productos y procesos.

Este contexto abre una oportunidad estratégica para acelerar el robustecimiento y la especialización de la infraestructura de misión crítica en centros de datos, cuyo mercado regional, valorado en USD$7,160 millones en 2024, se duplicará hacia 2030, impulsado por la expansión de la nube y la IA, según datos de la firma Arizton.

En Centroamérica y El Caribe, esta transformación también evidencia el potencial de crecimiento de la infraestructura digital. Para noviembre de 2025, los seis países de la región sumaban alrededor de 46 centros de datos, de los cuales República Dominicana cuenta con 3 activos, según Data Center Map de Artavia.

Sin embargo, la implementación de IA en centros de datos requiere soluciones que integren energía y enfriamiento de manera más eficiente. El uso de infraestructuras diseñadas específicamente para alta densidad permite estandarizar el ciclo de vida de los sistemas mediante gestión remota y servicios de soporte, refiere el informe divulgado.

Morgan Stanley estiman que la demanda energética de la IA generativa crecerá a una tasa anual del 70 % hasta 2027 debido al crecimiento de centros de datos. Al respecto, Fabio Olivetti, gerente de ofertas de agua helada y alta densidad para centros de datos de Vertiv LATAM, asegura que "en el ecosistema de la IA generativa, la eficiencia no es negociable: la disponibilidad y calidad de la energía será el único garante de la confiabilidad operativa".

Repensar el diseño de la infraestructura para el éxito

Las estrategias y procesos de diseño que se han utilizado durante décadas también deben actualizarse. Para hacer frente a estos desafíos, y de acuerdo con el experto de Vertiv, se han desarrollado principios de diseño específicos para IA que permiten responder a nuevos requisitos de carga de trabajo y densidad:

Uso eficiente de la energía disponible: Se prevé que la IA genere un crecimiento sin precedentes en el consumo energético de los centros de datos.

Los expertos indicaron que en América Latina, se abrirán o construirán, en los próximos meses, centros de datos con capacidades superiores a los 50 MW.

con capacidades superiores a los 50 MW. Para la región, esto representa una oportunidad para que los operadores de centros de datos respondan a estas nuevas demandas de manera más eficiente. Investigaciones de Morgan Stanley estiman que la demanda energética de la IA generativa crecerá a una tasa anual de 70 % hacia 2027.

Los racks de IA deben utilizar cada watt de la forma más eficiente posible, lo que exige diseños que eliminen la energía ociosa alineando los clústeres de IA con los bloques de capacidad del centro de datos y aprovechando los últimos avances en eficiencia de los equipos.

El monitoreo en tiempo real y la optimización de la distribución de energía mediante la gestión fuera de banda ayudan a eliminar ineficiencias y optimizar el uso de recursos.

La investigación indica que maximizar el valor de la infraestructura de IA requiere un análisis cuidadoso de los costos totales, la redundancia y el alcance potencial de los daños que podrían producirse ante una falla.

Lograr el equilibrio adecuado optimiza la inversión de capital, la gestión de riesgos, la escalabilidad y la confiabilidad. En caso de fallas del sistema, la gestión remota fuera de banda puede reducir los tiempos de recuperación de horas a minutos.

Diseño de energía y enfriamiento de manera holística: Se requiere un enfoque integral de la infraestructura para satisfacer las demandas simultáneas de energía y enfriamiento de la IA.

Diseño pensado en el futuro: Quienes hoy diseñan infraestructuras con miras a desarrollo de IA deben tener una visión a largo plazo. Si bien la IA ya está generando valor en diversas industrias, aún se encuentra en sus etapas iniciales. La industria se prepara para un futuro en el que la capacidad computacional de un centro de datos de 1 MW pueda concentrarse en un solo rack.