República Dominicana enfrenta segundo apagón masivo en tres meses y medio

El apagón masivo en República Dominicana reabre el debate sobre el sistema eléctrico nacional y sus fallas. ( ARCHIVO )

Tres meses y medio después del apagón general registrado en noviembre de 2025, la República Dominicana volvió a quedar a oscuras este lunes 23 de febrero, en el segundo evento de esta magnitud en menos de un cuatrimestre.

Al mediodía de este lunes 23 de febrero se produjo el nuevo apagón general en el país, conocido como blackout, luego de que desde las 11:00 de la mañana el Sistema Eléctrico Nacional interconectado (SENI) estuviera presentando una caída progresiva en la generación energética.

Se recuerda que el antecedente más reciente ocurrió la tarde del pasado 11 de noviembre de 2025, cuando desde la 1:20 de la tarde se produjo un "evento" que desencadenó un corte generalizado del suministro eléctrico.

En esa ocasión, la falla en el servicio provocó congestionamientos, paralización parcial de actividades comerciales y complicaciones en instituciones públicas y privadas.

Tomaron medidas

Por instrucciones del director general de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, se ha dispuesto el reforzamiento y redoble de las labores preventivas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas consideradas vulnerables, motivado a la falla eléctrica nacional registrada desde la mañana de este lunes 23 de febrero.

Entre las áreas priorizadas figuran los entornos bancarios, supermercados, plazas comerciales y principales arterias comerciales, Metro de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.

Apagones

El nuevo apagón de este 23 de febrero vuelve a colocar en el centro del debate la estabilidad del sistema eléctrico dominicano y la capacidad de respuesta ante fallas de gran escala.

Aunque las autoridades no han ofrecido detalles completos sobre las causas del incidente más reciente, estos eventos en un período relativamente corto afectan a ciudadanos y comerciantes.