Autoridades realizarán trabajos de limpieza en cola de la presa de Hatillo

Una comisión investigará la presencia de coliformes fecales y cianobacterias en el embalse ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó este lunes que en los próximos días se iniciarán trabajos de limpieza en la cola de la presa de Hatillo, la cual, según indicó, acumula sedimentos desde hace más de 40 años.

El también senador por Sánchez Ramírez expresó su preocupación por los hallazgos de contaminación detectados en las aguas de la presa de Hatillo.

El legislador explicó que estuvo presente durante el proceso de muestreo realizado por el Instituto de Microbiología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto con el geólogo Osiris de León, en el que se confirmó la presencia de coliformes fecales y cianobacterias, indicadores que evidencian algún tipo de contaminación en el lago.

De los Santos recordó que el embalse inició operaciones en 1984 y que, desde entonces, no se ha realizado la limpieza de la denominada "cola".

Asimismo, señaló que, tras el cierre de Rosario Dominicana en 1992, las aguas que llegaban al lugar presentaban niveles de acidez significativos. Aunque las operaciones de Falcondo se encuentran suspendidas, indicó que podrían existir pasivos ambientales que estén incidiendo en la situación actual.

Comisión

Ante este escenario, informó que se conformó una comisión de alto nivel encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente e integrada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y otros técnicos especializados, con el objetivo de profundizar las investigaciones y determinar el origen de los distintos tipos de contaminación.

El senador consideró necesario realizar estudios individualizados de todos los afluentes que desembocan en el lago, a fin de identificar qué está aportando cada uno y aplicar los correctivos correspondientes.

De los Santos aseguró que supervisará los trabajos de la comisión, y enfatizó la importancia de dar seguimiento continuo debido al valor estratégico de la presa para la agricultura y el abastecimiento de agua en comunidades aguas abajo.