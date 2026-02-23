Los usuarios del Metro de Santo Domingo están varados esta tarde de lunes como consecuencia del apagón que afecta parte de la República Dominicana desde temprano, causando que este medio de transporte vuelva a ser afectado.

Laura, una usuaria habitual, dijo que lleva 40 minutos detenida en la estación Elises Francisco Espaillat de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy, donde decenas de personas esperan el restablecimiento del servicio.

Una pareja de estudiantes dice que lleva como 10 minutos, pero cuando llegaron otros usuarios les dijeron que llevaban mucho rato en la parada Dr. Defilló.

Alternativas de transporte para usuarios varados

Algunos afectados han optado por las guaguas voladoras, el medio de transporte tradicional antes de la construcción del Metro.

También, los motoristas ofrecen el servicio de hasta 200 pesos para llevarlos hasta la Nicolás de Ovando.

Las autoridades dicen que trabajan para normalizar el servicio.