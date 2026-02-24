La madre de Brianna Genao comparte emotivo mensaje de fe

La madre de Brianna Genao, la niña de tres años de edad que permanece desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025 en la comunidad de Barrero en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, se mantiene aferrada a la posibilidad de reencontrarse con su hija.

A través de su cuenta de Instagram, Yessica González compartió una fotografía de la menor acompañada de una plegaria en la que pide protección divina, paz y fortaleza.

"Dios misericordioso, te pedimos por Brianna Genao. Cúbrela con tu amor y protección, acompáñala donde quiera que esté, dale paz y consuelo, y guía a su familia con fortaleza y esperanza", expresó en la publicación la progenitora de la menor.

En el mismo mensaje citó el versículo bíblico Lucas 8:17: "Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz", reflejando su esperanza de que la verdad sobre lo ocurrido será esclarecida.

Desaparición de Brianna Genao

Brianna Genao desapareció mientras se encontraba en el patio de una vivienda en la referida comunidad, y desde entonces se desconoce su paradero.

Desde que se reportó la desaparición, su madre ha utilizado sus redes sociales para expresar su angustia y mantener viva la búsqueda de su hija.

En una primera etapa del operativo tras la desaparición de la pequeña, las autoridades centraron sus esfuerzos en la supuesta confesión de dos tíos abuelos de la niña, quienes habrían admitido ser responsables de su desaparición y alegada muerte, asegurando que enterraron el cuerpo en la comunidad de Barrero. Sin embargo, los señalados afirmaron no recordar el lugar exacto donde supuestamente la sepultaron, alegando que todo ocurrió en medio de la oscuridad.

Reacciones de la comunidad

Comunitarios de Barrero rechazaron esa versión y denunciaron que la confesión fue obtenida bajo presuntos actos de tortura. Posteriormente, los sospechosos fueron dejados en libertad sin ser sometidos a la justicia.

Mientras la niña continúa desaparecida, las autoridades mantienen la investigación bajo total hermetismo.