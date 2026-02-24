Obispos alertan sobre ideologías en el país que promueven identificarse como animales u objetos

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) advirtió este martes sobre las ideologías que buscan normalizar comportamientos contrarios a lo natural y puso como ejemplo a las personas que se perciben como animales u objetos, en su mensaje emitido este martes en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

"Queremos llamar la atención sobre un tema que se ha ido insertando en la sociedad como un cáncer silencioso que está dañando la identidad del individuo. Nos referimos, a la propagación de ideologías que pretenden normalizar comportamientos contrarios a la ley natural y objetivamente desordenados; por ejemplo, personas que se auto perciben como animales, objetos inanimados y de otra índole", afirmó la institución.

"Las ideologías matan y promueven la incivilidad". Por tanto, exhortó a las familias y al Estado dominicano velar y proteger a los niños, jóvenes y adultos, combatiendo la promoción de estas ideologías y proveyendo servicios de salud mental para quienes lo requieran.

Sobre la propuesta de reforma a la Ley 136-03, la Iglesia reitera la necesidad de proteger la estructura fundamental de la familia, advirtiendo que "cualquier atentado hacia el núcleo familiar es una amenaza contra la esperanza de la sociedad", por tanto, motivan a luchar frente a los males que la están afectando.

Corrupción e impunidad

La Iglesia precisó, además, que la esperanza también se manifiesta en comunidades y sectores que reclaman transparencia frente a la corrupción y la impunidad, denunciando la desigualdad y la riqueza desmedida. "Como hemos señalado, la corrupción y la falta de transparencia siguen siendo obstáculos para la justicia y la paz".

En ese sentido, los obispos dijeron que el país enfrenta desafíos que hieren al pueblo y generan desesperanza, entre los que se encuentran: el microtráfico que destruye comunidades, la deshumanización en el ejercicio de la medicina, el maltrato infantil, a violencia en todas sus expresiones, la inseguridad social, el desacato a la ley y a la autoridad civil, la corrupción política que muchas veces busca lucro en vez de justicia, la pérdida de las buenas costumbres, así como el juego de azar con sus falsas ilusiones.

Ante este panorama, invitan a "peregrinar con esperanza", trabajando unidos por el cambio de estas realidades.

Llamado a la acción

El Episcopado hizo un firme llamado a respetar las leyes y fortalecer el Estado de derecho, al tiempo que, acentúa cómo la violación de las normas y el desacato a la autoridad debilitan la convivencia pacífica y el orden social, por lo que proponen una formación ciudadana básica que promueva la conciencia legal, la responsabilidad cívica y la cultura de la legalidad.

Educación y dignidad humana

En el ámbito educativo, subrayaron la necesidad de garantizar una formación integral basada en valores éticos y morales, exhortando a organismos gubernamentales como a instituciones afines a velar "para que los textos y contenidos tengan como eje transversal dichos valores". A la vez, destacan la importancia del testimonio de vida como herramienta pedagógica.

De igual modo, señalaron riesgos culturales y tecnológicos que pueden afectar la dignidad humana, al explicar que la tecnología debe estar siempre "al servicio de la dignidad humana, del bien común y de relaciones auténticas", por consiguiente, promueven una educación que forme la conciencia y evite la deshumanización.

El mensaje también invitó a los dominicanos a asumir una participación plena, consciente y activa en la vida pública, inspirada en el bien común, la justicia social y la defensa de los más vulnerables.

Aseguraron que la nación no está condenada a la desesperanza, sino llamada a construir un futuro digno sostenido por la fe, la verdad y la caridad. "No estamos condenados a la desesperanza: Dios camina con nuestra nación y siembra en el corazón de nuestra gente la fuerza para construir un futuro más justo".

