Metro Los Alcarrizos

Cientos disfrutan de gran fiesta por la inauguración del metro Los Alcarrizos

El primero en salir a la tarima fue Chiquito Team Band

    Expandir imagen
    Cientos disfrutan de gran fiesta por la inauguración del metro Los Alcarrizos
    Los Alcarrizos celebra la apertura del Metro de Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

    Cientos de personas disfrutan desde la tarde de este martes de la fiesta organizada para celebrar la puesta en operación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo.

    La celebración comenzó con la banda Chiquito Team Band, que interpretó varios éxitos, mientras asistentes bailaban y tomaban fotografías o videos.

    La fiesta se realiza en la explanada de la estación Pablo Adón, en la entrada del municipio Los Alcarrizos.

    La escenografía de la tarima tiene grandes fotografías del presidente de la República, Luis Abinader. "El presidente del pueblo, Luis Abinader, siempre pensando en ti", "Los Alcarrizos está de fiesta", se puede leer en varios letreros.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Chiquito Team Band en la fiesta. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

    La cartelera musical del Metro Fest incluye a Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario, Chimbala, Omega el Fuerte, entre otros artistas populares.

