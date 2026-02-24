Migración somete la justicia 49 casos en lo que va del 2026 por delitos migratorios

Un grupo de haitianos detenidos por el Ejército, víctimas de los traficantes de migrantes. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este martes que, en lo que va del año 2026, ha judicializado 49 casos por la comisión de delitos migratorios en distintas provincias del país, como resultado de las operaciones estratégicas desplegadas con apoyo interinstitucional para hacer cumplir la ley.

Los procesos por tráfico ilícito de migrantes involucran a ciudadanos dominicanos y a un ciudadano canadiense, acusados de transportar nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Dijo que de los expedientes sometidos, 32 corresponden a tráfico ilícito de migrantes; 14, a falsificación y uso de documentos falsos; dos, a usurpación de funciones e identidad, y uno, a un hecho de violencia contra un agente de interdicción migratoria.

Este último caso involucra a Leonardo de la Rosa, imputado por realizar un disparo con un arma de fabricación casera, tipo escopeta, contra el agente Fidel Gustavo Henríquez Ramírez Solís, quien resultó herido por perdigones en el rostro.

Los casos se registraron en las provincias de Santo Domingo (12), Azua (6), Barahona (5), Montecristi (5), Peravia–Baní (4), Santiago (4), Dajabón (3), Constanza (3), Higüey (3), San Juan (2), Bahoruco (1) y Bonao (1), como parte de las intervenciones dirigidas a desarticular redes dedicadas al traslado irregular de extranjeros.

La DGM recordó que durante el año 2025 la institución judicializó un total de 207 casos, de los cuales 159 correspondieron a tráfico ilícito de migrantes; 26, a falsificación y uso de documentos falsos; cinco, a extorsión, robo, soborno, cohecho y estafas; cinco, a golpes y heridas; cuatro, a usurpación de funciones e identidad; tres, a tentativa de homicidio y amenazas; uno, a delito de alta tecnología, y uno, a daño a la propiedad privada.

La institución reiteró que continuará ejecutando acciones coordinadas para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes, en cumplimiento de la Ley General de Migración y con estricto apego al debido proceso.