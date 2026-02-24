La alcaldesa del municipio de Higüey, Karina Aristy, manifestó este martes de manera enfática su rechazo a la posible visita de un grupo identificado como "Therians" al municipio, asegurando que no serán bienvenidos ni tendrán autorización para utilizar los espacios públicos de la ciudad.

Durante su intervención en la inauguración del denominado "Parque de la Biblia", la ejecutiva municipal expresó que ha recibido informaciones sobre la supuesta llegada del grupo a diferentes localidades del país y advirtió que en Higüey "van a encontrar un no rotundo".

La alcaldesa explicó que decidió pronunciarse públicamente para dejar clara la postura del cabildo frente a cualquier intento de realizar actividades relacionadas con este grupo en el municipio. "Soy una persona respetuosa de las decisiones de los demás, pero esa locura aquí no cabe", sostuvo.

En sus declaraciones, la alcaldesa Karina Aristy hizo una comparación con los animales para reforzar su postura, señalando que cada especie tiene su espacio y su entorno definido. Explicó que en su hogar tiene una perrita llamada Frida, a la que cuida, alimenta y lleva al veterinario, pero que mantiene dentro de su propio ambiente. En ese contexto, expresó que, así como "la vaca está con la vaca, los chivos con los chivos y los perros con los perros", en el municipio no se permitirá lo que considera conductas fuera del orden establecido, reiterando que en Higüey "no tienen cabida".

Asimismo, señaló que se trata de una responsabilidad compartida entre las autoridades municipales, representantes religiosos y la comunidad en general, reiterando que Higüey enfrenta ya múltiples situaciones y que no permitirá actividades que, a su juicio, no se corresponden con los valores de la localidad.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la apertura del nuevo espacio público, donde la alcaldesa hizo el "paréntesis" para fijar su posición ante la posible presencia del referido grupo en el municipio.

Remozamiento de los parques La Malena y de la Biblia en Higüey

Con una inversión de 1,600,000 de pesos correspondiente al presupuesto institucional 2025, la alcaldesa Karina Aristy dejó inaugurados los trabajos de remozamiento del Parque de La Biblia y el Parque La Malena, dos espacios destinados a la recreación y convivencia comunitaria en este municipio.

Durante el acto, la ejecutiva municipal recordó que desde el inicio de su gestión ha reconocido la importancia de estos parques para el sector La Malena, al considerarlos puntos de encuentro fundamentales para las familias de la zona.

Aristy expresó su satisfacción al ver ambos espacios nuevamente remozados, destacando que habían sido intervenidos por primera vez en 2019 y que hoy se entregan en mejores condiciones a la comunidad.

En el Parque de La Biblia se realizaron labores de electricidad general, instalación de nueva iluminación, pintura completa, rehabilitación de jardineras y colocación de juegos infantiles, creando un entorno más adecuado para la recreación.

Mientras que en el Parque La Malena se demolió el antiguo gazebo y se construyó una nueva estructura, además de ejecutarse trabajos de jardinería, iluminación y pintura general, devolviendo vida y funcionalidad al lugar.

La Alcaldía de Higüey aseguró que continuará desarrollando obras con responsabilidad y transparencia, enfocadas en mejorar la calidad de vida de los munícipes.