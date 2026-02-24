Condenan a 20 años a un hombre que persiguió y mató a otro a tiros en Santiago

El Cuarto Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenó a 20 años de prisión a un hombre que fue hallado culpable de cometer el homicidio de otro, en un hecho ocurrido en dicha provincia en septiembre del año 2021.

El condenado fue identificado como Frankelvin Rodríguez Valerio, mientras que la víctima fue Luis Alfredo Rivas Clase (el Cirujano), a quien persiguió a bordo de un vehículo hasta alcanzarlo e interceptarlo en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Imbert, frente a un concurrido centro comercial del sector Las Colinas.

Conforme a una nota de prensa del Ministerio Público, la fiscal Jenniffer Rodríguez relató que Valerio, junto a su "cómplice Brian Peralta Rodríguez", bloqueó en una vía el carro propiedad de la víctima, dirigiéndose al sector Las Trescientas de Mao, provincia Valverde, donde previamente habían rentado el vehículo Hyundai, modelo LF, color gris, con la finalidad de cometer el crimen.

Agrega que alrededor de las 4:00 de la tarde del día 26 de septiembre, mientras Rivas Clase conducía su vehículo fue interceptado por Brian Peralta Rodríguez (John Peralta), quien se desplazaba en el Hyundai gris y se le colocó detrás del vehículo. Mientras tanto, el condenado, Rodríguez Valerio, situó su vehículo delante, cerrándole el paso a la víctima.

Reconstrucción de los hechos y evidencia

El documento dice que, no obstante, Luis Alfredo Rivas Clase logró evadir el bloqueo desviándose hacia la avenida, pero perdió el control del automóvil. Acto seguido, intentó escapar a pie; sin embargo, fue alcanzado y ultimado a tiros por el hoy condenado.

"Todo el relato fue reconstruido por el investigador Claudio Rosario del Departamento de Violencias Físicas (Homicidio) del Ministerio Público, sustentado por los videos de las cámaras de vigilancia del 9-1-1", dijo el órgano persecutor.

El Ministerio Público adelantó que recurrirá en apelación la decisión de los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Yasmín de los Santos respecto a Brian Peralta Rodríguez (John Peralta), también procesado por el citado hecho, pero la nota no especifica qué decisión tomó el tribunal con respecto a éste. Tampoco explica el móvil del homicidio.