La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), coordinados por miembros del Ministerio Público, decomisaron 42 paquetes de droga, presumiblemente de cocaína, durante una operación conjunta realizada frente a las costas del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

La intervención se llevó a cabo en el marco de la ampliación de las labores de interdicción marítima, luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre una posible embarcación que transportaría sustancias narcóticas. De inmediato, se dispuso el despliegue de unidades operativas a varias millas náuticas al sureste de la referida demarcación.

Como resultado del operativo, los equipos actuantes localizaron una embarcación tipo recreo que se encontraba abandonada, identificada con el nombre Robalo, matrícula PR-2057-AA, de aproximadamente 17 pies de eslora.

Al abordar la lancha, equipada con un motor de 150 caballos de fuerza, las autoridades confiscaron en la cubierta un total de 42 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, los cuales estaban forrados con fundas plásticas.

En la embarcación también fueron ocupados un GPS marca Garmin, cubetas y otras evidencias vinculadas a la investigación.

"Las unidades operativas se mantienen en el área realizando nuevas labores de rastreo en busca de nuevas evidencias que puedan aportar nuevos elementos al proceso investigativo", indicaron las autoridades en el comunicado.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que han iniciado un proceso investigativo para identificar, arrestar y someter a la justicia a los responsables del alijo.

Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde serán analizados para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.