El Metro de Los Alcarrizos inicia operaciones este miércoles

Vagón de la línea 2C del Metro de Santo Domingo en la puesta en marcha de esta ampliación, este 24 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI )

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo, mejor conocido como el Metro de Los Alcarrizos, operará de manera gratuita a partir este miércoles 25 de febrero hasta Semana Santa.

En esta primera etapa, la línea operará en un horario especial de lunes a viernes en la mañana de 6:00 am hasta las 10:00 de la mañana, y en las tardes de 6:00 hasta las 10:00 de la noche.

Los sábados operará de 6:00 hasta las 10:00 de la mañana y en las tardes a partir del mediodía hasta las 4:00 de la tarde.

Los domingos y días feriados operará de 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

La obra, que recorre una distancia de 7.3 kilómetros, beneficiará a más de un millón de habitantes de Los Alcarrizos y zonas aledañas de Santo Domingo Oeste, conectando 14 comunidades en áreas densamente pobladas.

Sobre el proyecto

El proyecto se compone de obra civil y electromecánicas, cinco estaciones, una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la Autopista Duarte y un túnel de 940 metros para una inversión de 506 millones de dólares.

Las estaciones que componen el proyecto son la Estación 1, Pedro Martínez, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida los Beisbolistas en Manoguayabo. La estación 2, Franklin Mieses Burgos, situada en la autopista Duarte esquina avenida monumental. La estación 3, 27 de Febrero, localizada en el kilómetro 13 cerca de la prolongación 27 de Febrero. La estación 4, Freddy Gastón Arce, ubicada en el kilómetro 14 próximo al puente peatonal y la estación 5, Pablo Adón Guzmán, situada en la entrada de Los Alcarrizos conectando con el teleférico.

Se estima que esta nueva alternativa de transporte público masivo contribuirá con la disminución de hasta en un 60 % el gasto de transporte de los usuarios, además de mejorar la movilidad urbana y reduciendo la congestión en la autopista Duarte.

Asimismo, esta línea del Metro permitirá a los pasajeros un ahorro en tiempo de hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta en las horas pico, permitiendo a los ciudadanos conectar de manera más rápida con el centro de la ciudad.

El sistema tendrá la capacidad de transportar 15,000 pasajeros por hora por sentido para un total de 150 mil pasajeros al día.