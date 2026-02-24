Policía Nacional realiza mesa de seguridad para fortalecer la paz en la Región Este

Reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta en la Región Este, en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional realizó este martes la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta en la Región Este, en La Romana, con el objetivo de evaluar operativos recientes y reforzar las estrategias preventivas para garantizar la seguridad ciudadana.

El encuentro estuvo encabezado por el director regional Este de la institución, general Wandy Madé Montilla, quien lideró la mesa de trabajo enfocada en consolidar la paz pública y fortalecer las acciones contra la delincuencia en toda la demarcación.

Durante la reunión, las autoridades analizaron estadísticas, resultados operativos y coordinaron nuevas tácticas conjuntas, apostando a una respuesta integral mediante el trabajo articulado entre las distintas dependencias policiales y organismos del Estado.

Coordinación interinstitucional en la seguridad

En la jornada participaron representantes de los departamentos de Investigaciones Criminales (DICRIM) e Inteligencia Delictiva (DINTEL), así como la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), quienes abordaron temas relacionados con la persecución criminal y la prevención de la violencia de género.

De igual manera, estuvieron presentes miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y de la Policía Turística (POLITUR), enfocados en garantizar la seguridad vial y la protección en las zonas turísticas.

También formaron parte del encuentro el Ministerio Público, Recursos Humanos, Asuntos Internos, Antirruido, Antipandillas, el Departamento de Operaciones y Planificación, la Fiscalía Comunitaria, el Sistema Nacional de Emergencias 911 y cuerpos castrenses destacados en la región, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad territorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-64238-pm-1-81da9877.jpeg Mesa de trabajo de la Policía de La Romana para evaluar operativos recientes y reforzar las estrategias preventivas para garantizar la seguridad ciudadana. (FUENTE EXTERNA)

Estrategias para la seguridad ciudadana

Las autoridades destacaron que esta coordinación interinstitucional busca mantener una operatividad constante, reforzar la presencia en las calles y establecer medidas firmes para prevenir hechos delictivos, garantizando así la tranquilidad de los residentes y visitantes de la Región Este.