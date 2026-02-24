×
Fiesta Metro Los Alcarrizos

Luego de comenzar, suspenden la fiesta de la inauguración del Metro Los Alcarrizos

Se dijo que la medida se tomó por lluvias

    Luego de comenzar, suspenden la fiesta de la inauguración del Metro Los Alcarrizos
    Lo que quedó de la fiesta por la inauguración del Metro Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI)

    La fiesta organizada para celebrar la puesta en operación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo fue suspendida la tarde de este martes debido a las lluvias que afectaron el municipio Los Alcarrizos.

    El evento, denominado Metro Fest, se realizaba en la explanada de la estación Pablo Adón, donde desde horas de la tarde se habían congregado cientos de personas para disfrutar de la cartelera artística.

    La celebración había iniciado con la presentación de Chiquito Team Band, que animó al público con varios de sus éxitos. Sin embargo, las precipitaciones obligaron a detener la actividad por razones de seguridad.

    El espectáculo también tenía pautadas actuaciones de Sergio Vargas, Los Hermanos Rosario, Chimbala y Omega el Fuerte, entre otros artistas.

    Hasta el momento, no se ha informado si la actividad será reprogramada.

    Así estaba el público en la fiesta. (DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI)
