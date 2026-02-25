Colapsan tres viviendas y más de 500 resultan inundadas por lluvias en provincias del Cibao

Al menos tres viviendas colapsaron y unas 530 resultaron inundadas por las lluvias registradas en las últimas horas en varias provincias de la región norte del país.

Las mayores incidencias se han reportado en los municipios de Gaspar Hernández, Villa Magante y Veragua, donde las precipitaciones provocaron la crecida de ríos y la saturación de los terrenos.

Las tres viviendas fueron derribadas en la zona de la cabecera del puente que comunica Gaspar Hernández con Villa Magante, debido al aumento del caudal del río y al debilitamiento del suelo.

Una estructura ubicada en la entrada del puente colapsó, lo que obligó al cierre parcial de la vía para evitar mayores riesgos.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni desaparecidas.

Las viviendas inundadas

Un resumen de daños ofrecido la tarde de este miércoles por la Cruz Roja Dominicana señala que en la provincia Espaillat un total de 180 viviendas resultaron inundadas, otras 50 en Puerto Plata y 300 en María Trinidad Sánchez, para un total de 530 viviendas inundadas.

Asistencia de la Defensa Civil

Brigadas de la Defensa Civil permanecen desplegadas en las comunidades afectadas, evaluando daños estructurales y ofreciendo asistencia a las familias impactadas.

Víctor Vásquez, director provincial de la Defensa Civil en Espaillat, aseguró que el personal del organismo continúa en las zonas más afectadas, ante la posibilidad de que las lluvias persistan y generen nuevos daños en infraestructuras y viviendas.

El socorrista exhortó a la población evitar cruzar ríos o transitar por áreas vulnerables mientras se mantienen las condiciones de inestabilidad.

Las lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que continuarán los aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del norte del país.

Las alertas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta roja para tres provincias del Cibao, amarilla para cinco y verde para otras cuatro, debido a que un sistema frontal (frente frío) sobre el norte del país estará provocando aguaceros moderados a fuertes.

Alerta roja : Espaillat , María Trinidad Sánchez y Puerto Plata .

: , María Trinidad Sánchez y . Alerta amarilla : Santiago , Hermanas Mirabal , Montecristi, Samaná y La Vega.

: , , Montecristi, Samaná y La Vega. Alerta verde: Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel y Duarte.

Se declara alerta roja cuando un fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente.

La alerta amarilla es cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

En tanto que la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.