Se abre el debate: ¿Debe el Metro iniciar operaciones a las 5:00 a.m.?

Extender el horario del Metro Santo Domingo y Teleférico a las 5:00 a.m. podría beneficiar a miles de trabajadores en Gran Santo Domingo ( DANIA ACEVEDO )

La propuesta de que el Metro de Santo Domingo y el Teleférico inicien operaciones a las 5:00 de la mañana, en lugar de las 6:00 a.m., abre un debate que va más allá de una solicitud puntual: ¿está el sistema preparado para ampliar su horario y asumir los costos operativos adicionales que implicaría esa decisión?

El comunicador Dary Terrero pidió al presidente Luis Abinader disponer la extensión del horario del sistema integrado de transporte, argumentando que miles de trabajadores, especialmente en Los Alcarrizos, inician su jornada antes del horario habitual.

Según explicó, personal de salud, seguridad y obreros deben salir de sus hogares antes de las 5:00 a.m., lo que les impide utilizar el Teleférico y el Metro bajo el esquema actual.

¿Qué implicaciones tiene extender el horario del Metro y Teleférico?

Terrero planteó que la apertura a las 5:00 a.m. debería aplicarse de manera coordinada entre Metro, Teleférico y corredores de autobuses, con el objetivo de ofrecer una alternativa real a quienes hoy dependen del transporte informal o privado en las primeras horas del día.

La pregunta que surge es si el volumen de usuarios en esa franja horaria justificaría la ampliación del servicio. Extender una hora adicional implica más costos en energía, personal operativo, seguridad y mantenimiento. También obliga a revisar los tiempos de revisión técnica de trenes y cabinas, que suelen realizarse fuera del horario comercial.

El sistema de transporte ha experimentado una expansión sostenida en los últimos años, con la ampliación del Metro, el desarrollo del Teleférico y la implementación de corredores de autobuses.

Terrero destacó la modernización del corredor Independencia, que opera con más de 60 unidades y sustituyó más de 130 vehículos tradicionales, reduciendo la carga vehicular en esa vía. Asimismo, mencionó el caso de la avenida 27 de Febrero, donde una eventual reorganización podría disminuir significativamente la cantidad de carros públicos en circulación.

Sin embargo, la ampliación del horario no depende únicamente de voluntad política. También requiere estudios de demanda, análisis de costo-beneficio y coordinación logística entre operadores. Otro elemento a considerar es si el sistema cuenta con capacidad presupuestaria para asumir la operación extendida sin trasladar el costo al usuario.

El debate sobre el inicio a las 5:00 a.m. coloca sobre la mesa un dilema frecuente en los sistemas de transporte masivo: equilibrar cobertura social y sostenibilidad financiera. Mientras algunos sectores ven la medida como una respuesta necesaria a la realidad laboral del Gran Santo Domingo, otros plantean que cualquier modificación debe estar respaldada por datos técnicos que garanticen su viabilidad en el tiempo.

Leer más El Gobierno concreta la conexión desde SDE hacia Los Alcarrizos en metro