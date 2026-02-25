La crecida del río Joba deja viviendas colapsadas y cientos de familias afectadas en Espaillat

Las autoridades estiman que la cifra de viviendas afectadas podría superar las 300 casas en Gaspar Hernández. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de residentes el municipio de Gaspar Hernández y otras localidades de la provincia Espaillat enfrentan momentos de angustia e incertidumbre, luego de que la crecida del río Joba arrasara con viviendas, negocios y parte de la infraestructura vial.

El desbordamiento del afluente impactó también a Villa Magnate y Veragua.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, al menos tres edificaciones colapsaron por la fuerza de la corriente, mientras que más de 220 viviendas resultaron afectadas solo en las zonas donde se ha logrado hacer levantamiento.

Sin embargo, se estima que la cifra podría superar las 300 casas anegadas, ya que todavía hay comunidades como El Caimán a las que los equipos de evaluación no han podido acceder por la magnitud de los daños.

Acciones de las autoridades y situación actual de los afectados

El director de la Defensa Civil en Gaspar Hernández, Alejandro Gil, informó que unas 18 personas fueron desplazadas de manera preventiva y llevadas inicialmente a un albergue, aunque posteriormente se trasladaron a casas de familiares y amigos.

A pesar de la magnitud del desastre, no se han reportado personas heridas.

"Lo más importante es que no hay pérdidas humanas", indicó el socorrista, al tiempo que explicó que en muchos sectores el agua alcanzó gran altura y penetró viviendas con todos sus ajuares, dejando a familias enteras sin camas, electrodomésticos ni ropa.

En el casco urbano, la escena es desoladora. Supermercados, tiendas de electrodomésticos, mueblerías, oficinas y cafeterías fueron invadidos por el agua y el lodo.

En algunos establecimientos el lodo cubre completamente la mercancía.

Comerciantes intentan rescatar lo poco que quedó útil, mientras brigadas de bomberos trabajan con equipos limitados para retirar el sedimento acumulado.

En el distrito municipal de Veragua, además de las viviendas inundadas, se reportan pérdidas significativas en la agricultura y la ganadería. Decenas de animales permanecen desaparecidos y aún no se ha podido cuantificar el total de los daños.

También resultó afectado el tránsito en el puente que comunica la parte norte con el este del municipio de Gaspar Hernández, dificultando el desplazamiento hacia Río San Juan y otras comunidades.

Autoridades locales y representantes de organismos de socorro calificaron la situación como una de las más devastadoras que ha vivido el municipio en los últimos años, al tiempo que hicieron un llamado urgente a las instituciones del Gobierno y a la solidaridad nacional para asistir a las familias que hoy lo han perdido casi todo.

