Abinader autoriza extradición a España de dominicano acusado de tráfico de drogas

El presidente Luis Abinader dispuso la entrega en extradición del dominicano Thelmo Issa Ortega Luna, requerido por el Reino de España por cargos vinculados al tráfico de drogas.

La medida fue adoptada mediante el Decreto 123-26, emitido este miércoles.

Ortega Luna cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, mientras se completa el proceso de entrega a las autoridades españolas.

Detalles de la acusación

De acuerdo con las autoridades de Valladolid, España, el imputado es señalado como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias prohibidas, que operaba con varios lugartenientes encargados de distribuir la droga a vendedores locales.

La acusación establece que la estructura se mantuvo activa desde 2015 en el tráfico y venta de drogas, hasta que fue desarticulada por las autoridades españolas.

Ortega Luna fue arrestado en la República Dominicana en virtud de una orden de detención internacional emitida el 18 de enero de 2026 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.