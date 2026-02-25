Raquel Arbaje respalda postura de Karina Aristy ante posible visita de "therians" a Higüey

La primera dama, Raquel Arbaje, expresa su respaldo a la decisión de la alcaldesa de Higüey sobre los "therians". ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, expresó su apoyo a la posición asumida por la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, quien advirtió recientemente que el grupo identificado como "therians" no tendrá acceso a los espacios públicos de su municipio.

A través de un breve pero significativo comentario en redes sociales, Arbaje manifestó: "Muy bien por", en clara alusión a las declaraciones emitidas por la ejecutiva municipal de la provincia La Altagracia.

La advertencia de Aristy

La reacción de la primera dama se produce luego de que Karina Aristy, durante la inauguración del Parque de la Biblia, afirmara de manera enfática que en Higüey dicho grupo encontrará un "no rotundo".

La alcaldesa sostuvo que, aunque es respetuosa de las decisiones ajenas, considera que esa conducta es una "locura" que no tiene cabida en su localidad.

Aristy fundamentó su decisión en la necesidad de preservar los valores locales y la convivencia ciudadana. En su discurso, incluso utilizó una comparación con animales domésticos para reforzar su punto, señalando que cada especie tiene su entorno definido y que no permitirá actividades que no correspondan con el orden establecido en el municipio.

Contexto de la medida

La advertencia de la alcaldía surge ante informaciones sobre la posible llegada de este grupo, que se identifica con animales, a diversas zonas del país.

Esta situación también ha generado alertas por parte de otros sectores, como los obispos dominicanos, quienes se han pronunciado sobre ideologías que promueven que las personas se identifiquen como animales u objetos.

Con su respaldo, la primera dama se suma a la postura de las autoridades municipales que buscan limitar estas manifestaciones en espacios recreativos y familiares, como los recién remozados parques La Malena y de la Biblia.