Agustín Cortés pone en circulación libro sobre historia electoral dominicana

El cineasta, escritor y catedrático universitario Agustín Cortés Robles presentó su obra El Voto del Pueblo Dominicano. Trascendencia y Proyección, 1962-2024, un estudio que analiza los procesos electorales celebrados en el país desde 1962 hasta 2024.

La puesta en circulación se realizó en la sala Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Dr. Pedro Henríquez Ureña, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, con la asistencia de estudiantes, académicos, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil.

El autor explicó que el libro examina los 17 procesos electorales desarrollados en ese período, detallando resultados por partidos y candidatos, así como aspectos como la abstención, el voto nulo y la evolución de la participación ciudadana.

Importancia de los procesos electorales en la democracia

La obra incluye un anexo con documentos de consulta, entre ellos la historia de la Junta Central Electoral, proyecciones estadísticas sobre la abstención y una cronología de los presidentes de la República desde 1844.

Durante la actividad, Cortés Robles sostuvo que cada proceso electoral incide directamente en la consolidación de la democracia y la estabilidad institucional, y afirmó que el texto busca servir como herramienta de consulta para estudiantes, docentes y ciudadanos interesados en la vida política nacional.