Embajadora de EE. UU. realiza vuelo desde Las Américas junto a líderes militares dominicanos

La embajadora de los Estados Unidos, Leah F. Campos, junto a líderes militares de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana compartió un video este jueves en el que muestra a la embajadora Leah F. Campos participando en un vuelo a bordo de un avión KC-135, desde el Aeropuerto Internacional Las Américas.

En el audiovisual, la diplomática estuvo acompañada por líderes militares de la República Dominicana, con quienes conoció de primera mano las misiones de reabastecimiento aéreo que realiza la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Cooperación bilateral

Según el mensaje publicado por la embajada junto al video, la actividad tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y reafirmar el compromiso compartido entre ambas naciones.

Este intercambio destaca el compromiso compartido y el agradecimiento por el apoyo continuo a la misión de la Fuerza Aérea de los EE. UU.", publicó la embajada en sus redes sociales.

El KC-135 Stratotanker es un avión militar de reabastecimiento en vuelo desarrollado por Boeing para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entró en servicio en 1957 y, pese a su antigüedad, continúa siendo una pieza clave en las operaciones aéreas estratégicas de EE. UU. y de fuerzas aliadas.

El KC-135 ha participado en prácticamente todas las operaciones militares importantes de EE. UU. desde la Guerra Fría, incluyendo conflictos en Medio Oriente y misiones de disuasión global. Además del reabastecimiento, algunas variantes han sido adaptadas para reconocimiento, transporte y evacuación médica.

Desde el Aeropuerto Internacional Las Américas, la Embajadora de los Estados Unidos, Leah F. Campos, junto a líderes militares de la República Dominicana, participó en un vuelo a bordo de un KC-135 para conocer de primera mano las misiones de reabastecimiento aéreo y fortalecer... pic.twitter.com/dx8ovhzktg — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) February 26, 2026