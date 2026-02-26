El Gobierno asiste a familias afectadas por lluvias en la región norte

La familias afectadas por las intensas lluvias se encuentran en las provincias Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) informó este jueves que mantiene operativos sus equipos para asistir de manera directa a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las provincias Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El director general de la entidad, Edgar Augusto Feliz Arbona, dispuso el envío de cocinas móviles y otros insumos a las zonas impactadas, tras la activación del Comité de Emergencias, con el objetivo de garantizar asistencia alimentaria inmediata, indica una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-26-at-34356-pm-1-4e3f727e.jpeg Personas reciben alimentos cocidos. (FUENTE EXTERNA)

Para coordinar las acciones en el terreno fueron enviados los subdirectores Francisco García, Gerardo Vásquez Gómez, José Perdomo y José Acosta a las provincias afectadas.

Cocinas móviles

Asimismo, el subdirector Francisco Moreta fue instruido para dar seguimiento al traslado de las cocinas móviles, mientras que desde la sede central la logística es coordinada por la subdirectora Luz Estrella, en comunicación permanente con las gobernadoras y demás autoridades locales.

Feliz Arbona explicó que, una vez disminuyan las aguas y se realicen los levantamientos de daños, la institución activará una segunda fase del protocolo de emergencias, por disposición del presidente Luis Abinader. Esta etapa contempla la distribución de raciones alimenticias crudas, entrega de enseres del hogar y reparación de techos a las familias afectadas.

Indicó que la institución se mantiene en sesión permanente, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para dar seguimiento a la situación y continuar ofreciendo asistencia oportuna a los damnificados.

Te puede interesar Colapsan tres viviendas y más de 500 resultan inundadas por lluvias en provincias del Cibao