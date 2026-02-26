×
niña abandonada hospital Santiago
Niña de tres años es dejada abandonada con quemaduras en un hospital de Santiago

Las autoridades están investigando las circunstancias del hecho, mientras recibe atención médica en Santiago

Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario. (FUENTE EXTERNA)

Una niña, de aproximadamente tres años de edad, fue dejada abandonada en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez, en Santiago, con quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

Tras recibir las primeras atenciones médicas en el centro de salud, la menor fue referida al Centro Infantil de Quemados Dra. Thelma Rosario, donde permanece ingresada bajo cuidados especializados.

Acciones de las autoridades en la investigación

De acuerdo con informaciones ofrecidas por el centro para niños quemados, la paciente se encuentra estable, bajo manejo médico especializado y monitoreo continuo por parte de un equipo multidisciplinario.

  • El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que la niña fue dejada abandonada en el centro de salud.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.