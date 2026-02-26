La Policía ultima a hombre señalado de matar a una anciana de 82 años en Moca

La Policía identificó a Dieuphete Desinor por cámaras de vigilancia. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la noche de este jueves que ultimó en el sector El Pino, provincia La Vega, a un hombre señalado como el presunto responsable del homicidio de una mujer de 82 años en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

La dama fue ultimada en su residencia por golpes contusos. Era una agricultora muy conocida en la zona y, de acuerdo a sus familiares, el día antes de ser matada había realizado una gran venta por lo que sospechaban que el móvil de su muerte fue el robo.

El fallecido fue identificado como Dieuphete Desinor, de 27 años y nacionalidad haitiana, quien era activamente buscado por la muerte a golpes de Ana Antonia Figueroa Báez de Henríquez, hecho ocurrido en la vivienda de la víctima en el sector El Algarrobo.

Policía dice enfrentó agentes

Según el informe preliminar, Desinor fue localizado por miembros de la Policía Nacional en el referido sector de La Vega, donde, al momento de ser interceptado, se produjo un enfrentamiento en el que resultó con heridas mortales.

Identificado por cámaras Las investigaciones, desarrolladas por agentes de la Direccion Central de Investigacion (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, establecen que el hoy occiso fue identificado mediante levantamiento de cámaras de videovigilancia y otras labores de inteligencia, en las cuales se le observa salir de la vivienda de la víctima.Durante el proceso investigativo fueron recolectadas evidencias materiales, entre ellas prendas de vestir, calzado y una motocicleta, elementos que, conforme a los peritajes preliminares, lo vinculaban directamente con el crimen.

La institución indicó que el caso continúa bajo los procedimientos correspondientes del Ministerio Público.