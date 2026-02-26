Canciller: la soberanía se fortalece con cooperación y apego a la Constitución

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aseguró ayer que la soberanía democrática contemporánea no significa aislamiento ni poder ilimitado, sino autoridad organizada por la Constitución, ejercida por el pueblo y proyectada responsablemente en el ámbito internacional.

Al dictar la conferencia "Soberanía, Constitución y derecho internacional: una relación necesaria", en el marco de la sexta edición de la Cátedra Juan Pablo Duarte: Democracia Constitucional, que organiza el Tribunal Constitucional (TC), el canciller afirmó que la cooperación internacional, cuando está bien diseñada y sujeta a la Carta Magna, no debilita la soberanía, sino que la fortalece.

"La soberanía no se protege rechazando compromisos, sino negociando reciprocidad, compatibilidad constitucional y preservación de la potestad decisoria interna", expresó.

En el plano internacional, subrayó que la soberanía se ejerce dentro de un orden basado en la igualdad de los Estados, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza, conforme a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Planteó que para República Dominicana "el multilateralismo no es una concesión de soberanía, es la condición para su ejercicio efectivo en un mundo marcado por profundas asimetrías".

En sus palabras finales, afirmó que la soberanía que hoy se defiende no es blindaje del poder ni nostalgia histórica, sino función constitucional al servicio de la persona y del bien común: nace del pueblo, se organiza en la Constitución y se proyecta conforme al derecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/f1d82278-28d5-415d-811c-3e7752d30f38-37d00f04.jpg Asistentes a la ponencia del canciller Roberto Álvarez en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Estévez Lavandier

La actividad estuvo encabezada por Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional (TC), quien resaltó la importancia que tiene la realización de esta cátedra para renovar el compromiso con los ideales de Duarte, la soberanía nacional, la dominicanidad y la democracia constitucional.

"El propósito de este encuentro ha sido rendir tributo al legado inmortal de uno de nuestros padres de la patria, y así mantener viva la reflexión acerca de los valores que originan nuestra democracia".