República Dominicana conmemora 182 años de su independencia con desfile militar en el Malecón

A través de esta parada militar se recuerda la gesta del 27 de febrero de 1844, liderada por Juan Pablo Duarte y los padres fundadores de la República. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La República Dominicana honra este 27 de febrero el triunfo independentista ocurrido hace 182 años, con un programa de actividades que incluye un desfile militar y policial organizado por el Ministerio de Defensa, celebrado en la avenida George Washington (Malecón de Santo Domingo).

El acto se inició con los honores militares a la investidura presidencial, a cargo del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial, marcando la última rendición de honores de la jornada.

Como parte del protocolo, se solicitó la autorización del mandatario, Luis Abinader, para dar inicio formal al desfile, en el que participan miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/whatsapp-image-2026-02-27-at-64504-pm1-9f7fcf6c.jpeg Desfile militar. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

A través de esta parada militar se recuerda la gesta del 27 de febrero de 1844, liderada por Juan Pablo Duarte y los padres fundadores de la República, quienes encabezaron la lucha contra las fuerzas haitianas que dominaron el territorio dominicano durante 22 años.