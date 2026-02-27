×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Desfile militar
Desfile militar

República Dominicana conmemora 182 años de su independencia con desfile militar en el Malecón

La actividad es organizada por el Ministerio de Defensa y encabezada por el Presidente de la República, Luis Abinader

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
República Dominicana conmemora 182 años de su independencia con desfile militar en el Malecón
A través de esta parada militar se recuerda la gesta del 27 de febrero de 1844, liderada por Juan Pablo Duarte y los padres fundadores de la República. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

La República Dominicana honra este 27 de febrero el triunfo independentista ocurrido hace 182 años, con un programa de actividades que incluye un desfile militar y policial organizado por el Ministerio de Defensa, celebrado en la avenida George Washington (Malecón de Santo Domingo).

El acto se inició con los honores militares a la investidura presidencial, a cargo del Primer Regimiento de la Guardia Presidencial, marcando la última rendición de honores de la jornada.

Como parte del protocolo, se solicitó la autorización del mandatario, Luis Abinader, para dar inicio formal al desfile, en el que participan miembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.

Expandir imagen
Infografía
Desfile militar. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
RELACIONADAS

A través de esta parada militar se recuerda la gesta del 27 de febrero de 1844, liderada por Juan Pablo Duarte y los padres fundadores de la República, quienes encabezaron la lucha contra las fuerzas haitianas que dominaron el territorio dominicano durante 22 años.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.